مجدداً.. غوارديولا يؤكد بقاءه في سيتي

ونفى المدرب الإسباني، الذي لم يدرب أي فريق من قبل أكثر من أربع سنوات، تقارير أشارت هذا الشهر إلى أنّ عقده الممتد حتى 2021 يتضمن "بنداً" يسمح له بالرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم.

وتبدو آمال سيتي ضعيفة في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي إذ يتأخر فريق غوارديولا بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وقال المدرب البالغ عمره 48 عاماً إنّ مستقبله في النادي لا يتوقف على قراره الشخصي.

وأضاف "بيب" للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون خارج أرضه الجمعة المقبل: "هذا موسمي الرابع والقادم سيكون الخامس لأنني راغب في البقاء للموسم المقبل. هذه فترة طويلة.

وتابع: "أشعر براحة هنا. سأرى إن كنت أستحق توقيع عقد جديد. ارتفع أداء الفريق كثيراً والتوقعات عالية وسنرى ما إذا كنا قادرين على التعامل مع هذا الأمر. هذا لا يتعلق بي فقط".

وأضاف: "سنحظى بفترة راحة نقضيها مع أسرنا ونستعد لمواجهة ولفرهامبتون وباقي المباريات. لدينا وقت كاف للتفكير في الأمر بالمستقبل".

وسيواجه سيتي منافسه ولفرهامبتون الذي يحتل المركز السادس. وأشاد غوارديولا بالمدرب نونو إسبيريتو سانتو الذي خسر فريقه مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة في الدوري.

ومدح غوارديولا منافسه القادم: "ولفرهامبتون دائماً أحد أقوى المنافسين. ما يفعله نونو شيء مذهل. إنها واحدة من أصعب المباريات. يقدم الفريق على ملعبه أداءً منظماً للغاية ويتسم بالسرعة في الهجوم. نأمل أن نحافظ على الأداء الذي ظهرنا به في الأسابيع والمباريات الأخيرة".

وأكد غوارديولا أن البلجيكي كيفن دي بروين لاعب الوسط لم يتعرض لسوء بعد إصابة بشد عضلي خلال الفوز على ليستر سيتي السبت الماضي لكن سيستمر غياب ديفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو وجون ستونز للإصابة.