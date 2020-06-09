مباراة ودية كادت تهدد عودة انطلاق الدوري الإنكليزي



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنّ مباراة مانشستر يونايتد وستوك سيتي الودية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء ألغيت في آخر لحظة بسبب اكتشاف إصابة أحد لاعبي ستوك سيتي بفيروس كورونا.



وأوضحت الصحيفة أنّ لاعبي مانشستر يونايتد كانوا على أهبة الاستعداد للمباراة ويقومون بعمليات الإحماء قبل وصول خبر إصابة أحد لاعبي ستوك سيتي الناشط في دوري الشامبيونشيب (الدرجة الأولى) بوباء كورونا دون تسمية اللاعب.

واضطر مانشستر يونايتد لإجراء مباراة بين لاعبي الفريق أنفسهم علماً أنّ الخبر السار تمثل بعدم اختلاطهم بلاعبي ستوك سيتي قبل انطلاق اللقاء الودي الملغي.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تأجيل المسابقة لعدة أشهر قبل أن يأتي قرار إكمالها بدءاً من السابع عشر من الشهر الحالي، حيث سيلعب يونايتد في التاسع عشر منه مع مضيفه توتنهام.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس على جدول ترتيب المسابقة متخلفاً بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



