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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي بث مباشر

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مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في الدوري الإنكليزي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم 

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي 

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومضيفه نوريتش سيتي يوم السبت 14 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. 

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في بث مباشر عبر الانترنت.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

مانشستر سيتي
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