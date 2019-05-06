مباراة مانشستر سيتي وليستر – البث المباشر والتغطية الخاصة

ستكون مباراة مانشستر سيتي وليستر اليوم الاثنين متوفرة لمتابعتها حصرياً عبر قنوات beIN SPORTSوعبر خدماتنا على الانترنت بواسطة CONNECT من خلال البث المباشر.

مباراة مانشستر سيتي اليوم تأتي ضمن الجولة 37 حيث يتعيّن على فريق بيب غوارديولا الفوز لاستعادة الصدارة من ليفربول الذي انتزعها من خلال فوزه الصعب على نيوكاسل يونايتد 3-2 في الجولة ذاتها.

يتصدر ليفربول الدوري برصيد 94 نقطة مقابل 92 لمانشستر سيتي الوصيف.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي سيكون في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر HD2 بالعربية HD11 بالإنكليزية.

يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للقاء لأهم احداثه لحظة بلحظة بالفيديو عبر هذا المقال.