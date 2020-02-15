مباراة ليفربول ونوريتش سيتي: الموعد والبث المباشر

البث المباشر لمباراة نوريتش سيتي وليفربول

مباراة ليفربول اليوم ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم في مواجهة مضيفه نوريتش سيتي تأتيكم كالمعتاد حصرياً عبر beIN SPORTS.

سيكون ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في مهمة سهلة خارج الديار حين يزور نوريتش سيتي متذيل الترتيب.

مباراة ليفربول اليوم تأتي ضمن المرحلة 26 وستكون فرصة سانحة للاعبي يورغن كلوب للاقتراب خطوة جديدة من اللقب المنتظر.

يتصدر ليفربول الدوري برصيد 73 نقطة أمام مانشستر سيتي الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يملك نوريتش 18 نقطة في قاع الترتيب.

وأمام هذه المعطيات يبلغ الفارق بين ليفربول ونوريتش 55 نقطة أي ما يوازي 18 فوزاً وتعادلاً!

مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش في بث مباشر ستكون متوفرة عبر beIN SPORTS HD2 وعبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع على الانترنت.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكّة المكرّمة ويسبقه استوديو تحليلي بدءا من الساعة الثامنة يتناول المباراة من كافة جوانبها.

إن سارت الأمور منطقية يرتقب ان نشهد مباراة شيقة غزيرة الأهداف، فترقبوها.

أيضاً، سيتاح هنا عبر هذا المقال التغطية المباشرة الحية لأهم أحداث اللقاء.