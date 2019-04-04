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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مباراة ليفربول وساوثهامبتون: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

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مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الجولة 33 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

البث المباشر لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات الجمعة ليفربول وساوثهامبتون

 

 

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون

يحل فريق ليفربول ضيفاً على ساوثهامبتون الجمعة ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD2، انطلاقاً من الساعة 2200 بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الـ"ريدز"، الوصيف حالياً برصيد 79 نقطة والمتخلف بفارق نقطة وحيدة عن سيتي المتصدر، مواجهة الجمعة على ملعب "سانت ماري" الصعب، مع حتمية تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه فب نيل لقب غاب عن خزائن النادي منذ 29 عاماً.

بيد أنّ زملاء النجم المصري محمد صلاح، سيصطدمون بمنافس عنيد يحارب لأجل البقاء وهو في موقع حساس (المركز 16 بـ 33 نقطة)، وما سيصعب الأمر أكثر أمام الليفر أنّ صاحب الأرض سيدخل هذه المباراة منتش بفوزين متتاليين على حساب كل من توتنهام 2-1 وبرايتون خارج أرضه 0-1.

موعد مباراة ليفربول  - ساوثهامبتون

مباراة ليفربول وساوثهامبتون تبث على قناة beIN SPORTS HD2 مباشرة، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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