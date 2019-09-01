تشكيلة أرسنال

تشكيلة توتنهام

إذا تتجه الأنظار الأحد الى "ستاد الإمارات" الذي يحتضن مواجهة دربي شمال لندن بين أرسنال وضيفه اللدود توتنهام المنقولة في بث مباشر حصري عبر شاشات beIN SPORTS وخدماتنا عبر الانترنت.

ويخوض الطرفان المباراة بعد ان خسرا الجولة الماضية وبالتالي ستكون المباراة مشتعلة للتعويض وتفادي سقوط آخر سيكون قاسيا في عمر مبكر من الدوري.

ويأمل ارسنال تكرار سيناريو المواجهة الأولى بينهما الموسم الماضي في الدوري حين حقق فوزا مثيرا على رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 4-2، قبل أن يثأر سبيرز بعدها بأيام معدودة من خلال إقصاء "المدفعجية" من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة بالفوز عليهم في معقلهم 2-صفر.

موعد المباراة سيكون في تمام الساعة 18:30 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيكون النقل المباشر متوفر عبر beIN SPORTS HD2 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

وبإمكانكم متابعة مباراة ارسنال وتوتنهام بتغطية خاصة عبر هذا المقال وبالفيديو لأبرز الاحداث خلال اللقاء فور حدوثها لا سيما الأهداف.