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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ما مدى خطورة إصابة جيمي فاردي؟

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خفف براندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم الجمعة من المخاوف حول مدى خطورة إصابة هداف الفريق جيمي فاردي، متوقعاً عودته قريباً.

Reuters

وأُجبِر فاردي على مغادرة الملعب في الدقيقة 43 من مباراة فريقه ضد وست هام في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأربعاء، رغم محاولته مواصلة اللعب.

ويحتل فاردي صدارة الهدافين برصيد 17 هدفاً ساهمت بشكل كبير في احتلال فريقه المرتبة الثالثة.

وقال رودجرز للصحافيين عشية المباراة ضد برنتفورد في كأس الاتحاد الإنكليزي "لن يكون (فاردي) متوفراً في مباراة السبت وستكون هناك علامة استفهام حول مشاركته الثلاثاء (في كأس الرابطة ضد أستون فيلا)، على الرغم من أنها بالتأكيد ليست اصابة خطيرة كما كنا نظن في البداية".

واضاف "إنها ليست العضلة الخلفية، إنها تمدد عضلي، لذلك نأمل بعودته الثلاثاء، وهناك القليل من العمل الذي يتعين القيام به. سيعمل مع الفريق الطبي. وسيبقى معه في عطلة نهاية الأسبوع".

وتابع "إنه أفضل بكثير مما كان عليه بعد المباراة مباشرة، عندما كان يكافح من أجل التحرك. ولكنه اليوم أفضل كثيراً".

في المقابل، أكد رودرجز غياب لاعب الوسط الفرنسي نامباليس مندي لستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في الشوط الأول من المباراة ضد وست هام يونايتد. 

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