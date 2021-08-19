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الدوري الإنكليزي الممتاز

ما سرّ غياب أوباميانغ ولاكازيت عن مواجهة برنتفورد ؟

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أكد أرسنال اليوم الخميس أن المهاجمين بيير-إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت غابا عن الهزيمة من برنتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي بسبب النتائج الايجابية لفحوص كوفيد-19.

AFP

وتحوّلت نتيجة فحص أوباميانغ إلى سلبية بعد ذلك ويستعد للمشاركة أمام تشيلسي يوم الأحد بينما لا يزال يتعافى زميله لاكازيت من المرض.  

وأصيب بالفيروس أيضا الحارس أليكس رونارسون والجناح ويليان وعلى الأرجح لن يكون الثنائي ضمن التشكيلة التي تستضيف تشيلسي في استاد الإمارات.  

وابتلي فريق المدرب ميكيل أرتيتا بالإصابات حيث استبعد أيضا الثلاثي توماس بارتي وغابريال وإيدي نكيتياه من مباراة الأحد.  

ويخوض أرسنال، الذي خسر 2-صفر من برنتفورد الأسبوع الماضي، سلسلة من المواجهات القوية، وبعد لقاء تشيلسي سيزور البطل مانشستر سيتي.
 

الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال ألكسندر لاكازيت كوفيد-19 بيير-إيمريك أوباميانغ
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