ما سرّ غياب أوباميانغ ولاكازيت عن مواجهة برنتفورد ؟

وتحوّلت نتيجة فحص أوباميانغ إلى سلبية بعد ذلك ويستعد للمشاركة أمام تشيلسي يوم الأحد بينما لا يزال يتعافى زميله لاكازيت من المرض.

وأصيب بالفيروس أيضا الحارس أليكس رونارسون والجناح ويليان وعلى الأرجح لن يكون الثنائي ضمن التشكيلة التي تستضيف تشيلسي في استاد الإمارات.

وابتلي فريق المدرب ميكيل أرتيتا بالإصابات حيث استبعد أيضا الثلاثي توماس بارتي وغابريال وإيدي نكيتياه من مباراة الأحد.

ويخوض أرسنال، الذي خسر 2-صفر من برنتفورد الأسبوع الماضي، سلسلة من المواجهات القوية، وبعد لقاء تشيلسي سيزور البطل مانشستر سيتي.

