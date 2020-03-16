ماونت لاعب تشيلسي يتجاهل الحجر الصحي ويلعب في مكان عام

وخضع جميع لاعبي وطاقم تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لعزل صحي بعد ثبوت إصابة جناحه كالوم هودسون-أودوي بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.



وأشارت صحيفة ميرور إلى أنّ لاعبي منتخب إنكلترا ماونت ورايس كانا يعلبان مباراة خماسية في مركز بمتنزه عام.



ومن المفترض أن يحترم لاعبو تشيلسي قواعد الحجر الصحي الذي يخضعون له وعدم ممارسة أيّ تدريب قبل انتهاء فترة الحجر الصحي في الأسبوع المقبل.



وذكر وست هام يونايتد الأسبوع الماضي أنّ بعض أفراد طاقم الفريق يخضعون لعزل ذاتي بعد اتصالهم بمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا الذي أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس لكن اللاعبين لا يخضعون للعزل.



وعلقت مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الرابع من نيسان /أبريل المقبل بسبب تفشي الفيروس الذي أشاع الذعر والفوضى حول العالم وتسبب في إصابة أكثر من 170 ألف شخص حول العالم إلى جانب وفاة أكثر من 6500.