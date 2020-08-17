ماني يحرز جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في البرميرليغ من قبل beIN SPORTS August 17, 2020 14:16 توّج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم المنصرم. AFP الدوري الإنكليزي الممتاز ساديو مانيه السابق دي بروين يحصل على جائزة أفضل ل اقرأ التالي كلوب قد يبتعد عن كرة القدم بعد اقرأ آخر الأحداث August 17, 2020 15:43 كلوب قد يبتعد عن كرة القدم بعد مغادرة ليفربول August 17, 2020 14:16 ماني الأفضل بحسب رابطة اللاعبين المحترفين August 16, 2020 11:17 دي بروين الأفضل في الدوري الممتاز للموسم المنصرم August 15, 2020 18:37 أرسنال ينفصل عن مدير الكرة سانليهي August 15, 2020 11:21 كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي موسم 2019-2020 August 14, 2020 15:42 أرنولد ينال جائزة أفضل لاعب شاب في الـ"بريميرليغ" August 11, 2020 15:21 ليفربول يكمل إجراءات ضم تسيميكاس August 11, 2020 10:39 مدير فولهام يوضح استراتيجية الفريق في الميركاتو August 9, 2020 14:58 مدافع وولفرهامبتون يغيب عن بداية الموسم القادم August 7, 2020 15:26 صلاح وبيب خارج قائمة الأفضل في الدوري الممتاز