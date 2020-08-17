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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ماني يحرز جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في البرميرليغ

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توّج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم المنصرم.

AFP

 


 

الدوري الإنكليزي الممتاز ساديو مانيه
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