ماني مستعد للتضحية بكلّ شيء ممكن من أجل هذه الجائزة !



وتصدر اسم ماني وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع نشر فيلم وثائقي عن سيرته الذاتية يوضح مدى معاناته قبل أن يصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة ذا تايمز اليوم الجمعة: "آمل الفوز بها (الكرة الذهبية)، سأضحي بكلّ شيء ممكن من أجل الفوز بها، كنت قريباً من ذلك وهذا يعطيني المزيد من الحافز".

وأضاف ماني الذي أسهم بشكل مباشر بفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وصدارة فريقه للدوري الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي هذا الموسم: "الناس لا يتوقفون عن دعمي، يقولون لي أستطيع فعلها، أعتقد أنني قريب ويمكنني الفوز بها في أحد الأيام".



وفيما يتعلق بفلسفته الرياضية قال ماني: "أنا ألعب للفريق والفريق هو الأهم، أنا حقاً سعيد بتحقيق البطولات مع الفريق، ولكن في الوقت نفسه كنت أحلم بالفوز بجائزة الكرة الذهبية".

ووصل ماني إلى نهائي كأس إفريقيا مع منتخب بلاده السنة الفائتة لكنه لم يقدم أداءً كبيراً أمام منتخب الجزائر حامل اللقب، ومع ذلك نال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 متفوقاً على المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ولم يسبق لأي لاعب ينشط في الدوري الممتاز أن فاز بجائزة الكرة الذهبية منذ أن حققها البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان يلعب مع مانشستر يونايتد 2008، ويأمل ماني أن يكسر هذا الجفاء مع الجائزة الأهم فردياً.