مانشستر يونايتد يواجه ليفربول بدون دي خيا وبوغبا

واضطر الحارس دي خيا لمغادرة الملعب خلال مباراة اسبانيا أمام السويد ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمس الثلاثاء.

وقال سولشار في تصريحات تلفزيونية "يحتاج ديفيد لخضوع لفحص بالأشعة، أعتقد أنه سيغيب. يبدو من المؤكد أن الأمر قد حسم الليلة الماضية. إنها واحدة من تلك الإصابات المعتادة".

وغاب لاعب الوسط الفرنسي بوغبا عن خمس من آخر سبع مباريات في الدوري ليونايتد بسبب إصابة في الكاحل وبعد أن أمضى فترة من فترة التوقف الدولية في التعافي في دبي، وقال سولشار إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لا يزال غير مستعد للعب مع الفريق الأول.

وأضاف سولشار "أصيب بول وعاد ويبذل جهداً كبيراً. عاد ولعب مباراتين وربما لعب وهو يشعر بألم. خضع لفحص بالأشعة بعد مباراة أرسنال وربما احتاج لعدة أسابيع للراحة ويحدونا الأمل الا يدوم هذا طويلاً لكنه لن يخوض هذه المباراة".

وحقق يونايتد الفوز في مباراتين ضمن أول ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم ويتقدم بفارق نقطتين فوق منطقة الهبوط في المركز 12.

ويتوقع عودة انطوني مارسيال ولوك شو وارون وان-بيساكا بعد فترة تعافي لكن سولشار لم يتخذ أي قرار بعد بشأن مدى قدرتهم على المشاركة.

وكانت بداية ليفربول مثالية هذا الموسم بعد أن جمع 24 نقطة من ثماني مباريات وسيتطلع لمعادلة رقم مانشستر سيتي القياسي الذي يضم 18 انتصارا متتالياً في دوري الأضواء عندما يحل ضيفا على يونايتد في أولد ترافورد.

