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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر يونايتد يعلن غياب ديالو لستة أسابيع

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أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم الإثنين أنّ جناحه الإيفواري أماد ديالو تعرّض لإصابة في الفخذ سيغيب بسببها عن الملاعب ستة أسابيع.

AFP

 
وأكد يونايتد أن الإصابة تسببت في تعليق صفقة انتقال ديالو إلى فينوورد الهولندي على سبيل الإعارة.  

وقال يونايتد في بيان "تعرّض أماد لإصابة في الفخذ خلال التدريب ويتوقع أن يغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة ستة أسابيع".  

وأضاف البيان: "لسوء الحظ حدث هذا مباشرة قبل انتقاله الوشيك إلى فينوورد، سيبقى أماد في يونايتد حتى يكتمل تعافيه ويستعيد سابق لياقته".  

وكان ديالو (19 عاماً) لاعب منتخب كوت ديفوار انضم إلى يونايتد قادماً من أتلانتا الإيطالي في يناير كانون الثاني الماضي وخلال هذه الفترة شارك مع يونايتد في ثماني مباريات وأحرز هدفاً وحيداً.  

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