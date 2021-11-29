مانشستر يونايتد يعلن التعاقد رسمياً مع المدرب الألماني رالف رانغنيك

وقال النادي الإنكليزي في بيان رسمي: "بعد هذه الفترة، اتفق الطرفان على استمرار رانغنيك في دور استشاري لعامين آخرين".

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

وذكر يونايتد في البيان: "سيبقى مايكل كاريك مسؤولاً عن الفريق الأول حتى يتم الانتهاء من إجراءات إصدار تأشيرة عمل رالف.

وأدّى مستوى مانشستر يونايتد المتذبذب هذا الموسم إلى إقالة النرويجي أولي غونار سولشار ليتمّ تعويضه مؤقتاً بمايكل كاريك الذي نجح في قيادة "الشياطين الحمر" إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز خارج الديار على فياريال الإسباني.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، متأخراً بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر الذي كان تعادل مع "الشياطين الحمر" الأحد 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة.

قال جون مورتو مدير الكرة في النادي الإنكليزي "لقد كان مرشحنا الأوّل لمنصب المدرب الموقت، مما يعكس القيادة التي لا تقدر بثمن والمهارات الفنية التي حققها في حوالي أربعة عقود من الخبرة في الإدارة والتدريب".

من ناحيته، عبّر رانغنيك عن حماسه للانضمام إلى يونايتد، مركزاً على ضرورة اعادة النادي المترنح إلى سكة الانتصارات والنجاحات.

وقال المدرب الألماني "الفريق مليء بالمواهب ويملك توازناً كبيراً بين الشباب والخبرة".

وأضاف "ستكون كل جهودي للأشهر الستة المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين من أجل تحقيق إمكاناتهم على المستوى الفردي، والأهم من ذلك كفريق واحد".

وختم "أبعد من ذلك، أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى الطويل على أسس دوري المستقبلي كاستشاري".

