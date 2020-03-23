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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر يونايتد يسعى خلف "منبوذ" إنتر

مانشستر يونايتد يبحث عن ترميم صفوفه عبر التعاقد مع لاعب مغضوب عليه في إنتر.

reuters

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يسعر للتعاقد مع لاعب منبوذ في تشكيلة إنتر ميلان الإيطالي.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن الأوروغوياني دييغو غودين هو الهدف الذي يسعى وراءه مدرب الشياطين الحمر أولي غونار سولسكاير.

وأصبح غودين لاعباً منبوذاً لدى المدرب أنطونيو كونتي حيث أنه فشل في الحفاظ على مركزه الأساسي وبات حبيساً لمقاعد البدلاء.

وكان غودين مطلوباً في ي،نايتد مذ كان لاعباً في صفوف أتلتيكو مدريد لكنه اختار الانضمام إلي كتيبة كونتي.

وشارك غودين (34 عاماً) في 16 مباراة مع إنتر بالدوري الإيطالي من جملة 25 مباراة لعبها الفريق الذي يحتل المركز الثالث بفارق 9 نقاط خلف المتصدر يوفنتوس.

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