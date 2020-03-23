مانشستر يونايتد يسعى خلف "منبوذ" إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يسعر للتعاقد مع لاعب منبوذ في تشكيلة إنتر ميلان الإيطالي.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن الأوروغوياني دييغو غودين هو الهدف الذي يسعى وراءه مدرب الشياطين الحمر أولي غونار سولسكاير.

وأصبح غودين لاعباً منبوذاً لدى المدرب أنطونيو كونتي حيث أنه فشل في الحفاظ على مركزه الأساسي وبات حبيساً لمقاعد البدلاء.

وكان غودين مطلوباً في ي،نايتد مذ كان لاعباً في صفوف أتلتيكو مدريد لكنه اختار الانضمام إلي كتيبة كونتي.

وشارك غودين (34 عاماً) في 16 مباراة مع إنتر بالدوري الإيطالي من جملة 25 مباراة لعبها الفريق الذي يحتل المركز الثالث بفارق 9 نقاط خلف المتصدر يوفنتوس.