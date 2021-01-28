مانشستر يونايتد يدين الإساءات العنصرية ضد مارسيال وتوانزيبي

ومني مانشستر يونايتد الأربعاء بخسارة مفاجئة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير 1-2 على ملعب أولد ترافورد في المرحلة العشرين من الدوري حيث فشل في استعادة الصدارة من جاره مانشستر سيتي.

وأثارت الهزيمة موجة من الانتقادات الموجهة للاعبي مانشستر يونايتد، بما في ذلك الإساءة العنصرية التي استهدفت المدافع توانزيبي الذي ارتطمت بفخذه تسديدة أوليفر بورك وعانقت شباك حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا معلنة عن هدف الفوز للضيوف، والمهاجم مارسيال.

ونشر البعض مصطلحات عنصرية ورموز تعبيرية للقردة في تعليقاتهم على الخسارة على حساباتهم في إنستاغرام.

وقال النادي في بيان الخميس "الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي تلقاها اللاعبون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الليلة الماضية".

وأضاف "نحن ندينها بشدة ونتشجَّع برؤية المشجعين الآخرين يدينون ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا".

وتابع أن النادي لا يتسامح على الإطلاق مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز.

وأردف النادي قائلا "تحديد هؤلاء الحمقى الأغبياء المجهولين لا يزال يمثل مشكلة. نحض منصات وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات التنظيمية على تعزيز التدابير لمنع سلوك مماثل".

كما تلقى توانزيبي ومارسيال دعما من زملائهما في الفريق. ونشر لاعب الوسط الدولي الإسكتلندي سكوت مكتوميناي صورة لتوانزيبي مع تاج على رأسه إلى جانب رمز تعبيري على شكل قلب بالإضافة إلى قبضتين بالأبيض والأسود.

وقال على موقع "إنستاغرام ستوري": "أخي. أنا مشمئز مما قرأته هذا الصباح".

وكتب قائد يونايتد قطب الدفاع هاري ماغواير على تويتر بجانب صورة للاعبين على راكعين على ركبتيهما: "متحدون ضد العنصرية. لن نتسامح معها".

وقال رئيس منظمة "كيك إت أوت" المناهضة للتمييز سانجاي بهانداري إنه يأمل أن تتم إزالة المسؤولين عن الانتهاكات من منصات التواصل الاجتماعي.