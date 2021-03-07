مانشستر يونايتد يحسم الديربي ويقفز للوصافة

أنهى مانشستر يونايتد سلسلة انتصارات جاره مانشستر سيتي التي امتدت لأشهر بفوزه عليه 2-0 اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر يونايتد مبكراً بهدف من ركلة جزاء نفذها البرتغالي برونو فيرنانديز (2) قبل أن يضيف لوك شو هدف الحسم في الشوط الثاني (50).

وارتقى مانشستر يونايتد إلى الوصافة بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتعود آخر هزيمة لكتيبة غوارديولا إلى تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي أمام توتنهام في الدوري الممتاز أيضاً بذات النتيجة، علماً أنّ الستيزينز انتصر في جميع مبارياته منذ تعادله أمام وست بروميتش ألبيون في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الفائت.