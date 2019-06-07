مانشستر يونايتد يتوصل الى اتفاق مبدئي لضم جيمس من سوانسي

وأورد فريق "الشياطين الحمر" في بيان على موقعه الالكتروني "يسر مانشستر يونايتد الإعلان أنه وافق، من حيث المبدأ، على الشروط مع كل من سوانسي ودانيال جيمس لانتقال الأخير الى النادي".

وتابع "أتم دانيال بنجاح الفحص الطبي في مركز التدريب. سيتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل مع بدء فترة الانتقالات الأسبوع المقبل".

وأفادت تقارير أن يونايتد سيدفع لسوانسي 18 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار)، بما يشمل حوافز ومكافآت، للحصول على خدمات اللاعب الويلزي الدولي البالغ 21 عاما.

في المقابل أعلن سوانسي أنه من المتوقع إنجاز الصفقة رسميا الثلاثاء.

وأنهى يونايتد الموسم في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وسيشارك تاليا في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل، بعدما فشل في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى دوري الأبطال.

يُسعدنا أن نعلن عن التوصل لاتفاق مبدئي مع نادي سوانزي سيتي لضم دانيل جيمس إلى صفوف #يونايتد.



سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) June 7, 2019

وتولى سولسكاير في كانون الأول/ديسمبر الماضي تدريب الفريق بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو على خلفية سوء النتائج.

وحقق النروجي الذي سبق له الدفاع عن ألوان يونايتد كلاعب، نتائج إيجابية في المراحل الأولى، قبل أن يتراجع أداء الفريق مع اقتراب الدوري المحلي من نهايته.