مانشستر سيتي ينتظر خدمة من ليستر لحسم اللقب

ويتقدم سيتي على جاره يونايتد بفارق 10 نقاط ويحتاج إلى فوز واحد في مبارياته الثلاث الأخيرة لكي يرفع كأس الدوري، لكن خسارة يونايتد أمام ليستر الثلاثاء قد تمنحه إياه أيضاً، علماً بأنه لن يلعب في هذه المرحلة إلا يوم الجمعة المقبل عندما يواجه نيوكاسل، أي بعد 24 ساعة من مباراة يونايتد وليفربول المؤجلة.

وكان يونايتد حسم رسمياً بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بفوزه على أستون فيلا 3-1 الاحد.

وما يعزّز من إمكانية خسارة يونايتد أمام ليستر، انه سيضطر إلى خوض المباراة ضد ليستر بتشكيلة جلّها من الصف الثاني بعد حوالي 50 ساعة من مواجهته لأستون فيلا، كما أنه سيواجه ليفربول في المباراة المؤجلة بينهما الخميس المقبل أيضأن الشياطين الحمر سيخوضون 3 مباريات في غضون 5 ايام.

وألمح مدرب يونايتد النرويجي أولي غونار سولشار في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي بأنه سيكثّف مبدأ المداورة في ظل ضغط المباريات، مشيراً إلى أن ارتدادات ذلك على السباق نحو احتلال المركز الرابع للفرق الأخرى "هو مشكلة الآخرين وليس مشكلتي".

وكان لقاء القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول الأحد قبل الماضي تأجل بسبب شغب جماهير الأول واقتحامهم ملعب أولد ترافورد احتجاجاً على سياسة عائلة غلايزر مالكة النادي، فتم نقل المباراة الى تاريخ الثالث عشر من أيار/مايو الحالي.

وقال سولشار لدى سؤاله عن إمكانية اعتماد تشكيلتين مختلفتين في مباراتين توالياً: "خوض مباراتين في 3 أيام صعب ويمكن قبول ذلك إذا كنا خلال فترة عيد الميلاد. لكن خوض مباراتين في 3 أيام في آخر الموسم مع كمية المباريات التي خضناها، يجعل من الأمر أكثر صعوبة. يكاد الأمر يكون مستحيلا، وخوض 4 مباريات في 8 أيام مستحيل".

وأضاف "يتعيّن علي حماية صحة اللاعبين، قد لا يعجب هذا الأمر البعض لدى خياري للتشكيلة وهذا الأمر قد يؤثر على السباق لانتزاع بطاقات دوري الابطال الأوروبي، لكن هذه مشكلة الآخرين وليست مشكلتي".

وشاءت الصدف أن يلتقي يونايتد تواليا مع ليستر سيتي وليفربول، وكلاهما طرف في الصراع نحو انتزاع احدى البطاقتين المتبقيتين للمشاركة في دوري الابطال.

وكان سيتي فرط في ضمان اللقب عندما أهدر تقدمه أمام تشيلسي السبت، ليخسر 1-2، علما بأنهما يلتقيان في نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الجاري.

ليستر لوقف نزيف النقاط

وسيريح سولشار أغلب الظن صانع العابه البرتغالي برونو فرنانديش وربما لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بالإضافة إلى المهاجم مايسون غرينوود، كما أكد المدرب غياب قائد الفريق وقطب الدفاع هاري ماغواير لإصابة في كاحله ضد أستون فيلا.

في المقابل، يسعى ليستر سيتي إلى وقف نزيف النقاط في الجولتين الاخيرتين بعد تعادله مع ساوثهامبتون 1-1 وخسارة الثقيلة على ملعبه ضد نيوكاسل 2-4.

وكان ليستر عاش سيناريو مماثلاً الموسم الماضي عندما فوّت فرصة المشاركة في المسابقة الأوروبية الأهم، بخسارته في الجولة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد صفر-2 على أرضه لتذهب البطاقة القارية إلى الأخير.

ويملك ليستر 63 نقطة في المركز الرابع مقابل 57 لليفربول في السادس لكن الاخير لعب مباراة أقل.

وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على قرار رابطة الدوري اقامة مباراة القمة ضد يونايتد بعد يومين فقط من مواجهة ليستر بقوله "أدرك بان الأمر لم يكن مثالياً، لكني في الوقت ذاته أعتقد أنه كان بالإمكان إيجاد حل أفضل".

واضاف "سيخوض يونايتد ثلاث مباريات في مدى 5 ايام ثم لن يلعب في نهاية الاسبوع".

وتابع "على العموم، يتعيّن علينا الفوز في مبارياتنا الأربع المتبقية لكي نملك فرصة المشاركة في دوري الابطال".

يذكر أن ليستر سيتي مدعو لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس انكلترا السبت المقبل على ملعب ويمبلي.