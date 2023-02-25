مانشستر سيتي ينتصر بنتيجة عريضة وهالاند يدخل التاريخ

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات من الباب العريض بفوزه على بورنموث 4-1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز في ليلة خاصة لنجمه النرويجي إيرلينغ هالاند.

وجاء فوز مانشستر سيتي بعد تعادلين أمام نوتنغهام فورست في الدوري ولايبتسيغ في دوري أبطال أوروبا ليذلل الفارق مع آرسنال المتصدر إلى نقطتين رافعاً رصيده إلى 55 نقطة.

وافتتح الأرجنتيني ألفاريز التسجيل لصالح الضيف بعد ربع ساعة على انطلاق صافرة البداية.

وأضاف هالاند الهدف الثاني لفريقه (29) والسابع والعشرين له في الدوري الممتاز هذا الموسم ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع سيتي في المسابقة خلال موسم واحد.

وأضاف فودين الهدف الثالث مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (45) قبل أن يأتي الهدف الرابع من كرة لألفاريز ارتطمت بالويلزي مبهام في الدقيقة الواحدة والخمسين.

ووقع الكولومبي ليرما على هدف فريقه الشرفي في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وتوقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.