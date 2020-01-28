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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر سيتي يمدد عقد فرناندينيو

مدّد مانشستر سيتي، ثاني الدوري الإنكليزي الممتاز، عقد لاعبه البرازيلي فرناندينيو سنة واحدة بحسب ما ذكر الثلاثاء.

Reuters

وكان عقد اللاعب البالغ 34 عاماً سينتهي مع ختام الموسم الجاري، لكنه سيرتبط مع النادي المملوك إماراتياً حتى 2021 بموجب العقد الجديد.

وكان فرناندينيو الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، أحد ركائز سيتي منذ قدومه إلى ملعب "الاتحاد" عام 2013 من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 39 مليون دولار أميركي.

قال لاعب الوسط الدفاعي الذي شغل أيضاً مركز قلب الدفاع لتغطية الاصابات في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا "هذه أفضل الأخبار. لقد استمتعت في كل ثانية مع سيتي. لم أتوقع بناء علاقة رائعة مماثلة مع النادي والجماهير، لكن هذا ما حصل، وأنا ممتن في كل يوم".

وأحرز فرناندينيو (53 مباراة دولية)، المتوّج مع بلاده بلقب كوبا أميركا 2019، لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات مع "سيتيزنز"، ولكنه غاب عن نهائي الكأس السنة الماضية بسبب الإصابة.

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