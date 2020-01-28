مانشستر سيتي يمدد عقد فرناندينيو

وكان عقد اللاعب البالغ 34 عاماً سينتهي مع ختام الموسم الجاري، لكنه سيرتبط مع النادي المملوك إماراتياً حتى 2021 بموجب العقد الجديد.

وكان فرناندينيو الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، أحد ركائز سيتي منذ قدومه إلى ملعب "الاتحاد" عام 2013 من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 39 مليون دولار أميركي.

قال لاعب الوسط الدفاعي الذي شغل أيضاً مركز قلب الدفاع لتغطية الاصابات في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا "هذه أفضل الأخبار. لقد استمتعت في كل ثانية مع سيتي. لم أتوقع بناء علاقة رائعة مماثلة مع النادي والجماهير، لكن هذا ما حصل، وأنا ممتن في كل يوم".

وأحرز فرناندينيو (53 مباراة دولية)، المتوّج مع بلاده بلقب كوبا أميركا 2019، لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات مع "سيتيزنز"، ولكنه غاب عن نهائي الكأس السنة الماضية بسبب الإصابة.