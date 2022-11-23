مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا لعامين

وقال غوارديولا في بيان للنادي "أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين".

فاز المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ البالغ من العمر (51 عامًا)، بتسعة ألقاب كبيرة، من بينها أربعة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، منذ توليه تدريب سيتي في 2016.

بيب حقق نجاحات كبيرة في سيتي وقدم كرة جذابة نالت استحسان أغلب النقاد، لكنه لا يزال يبحث عن لقب أول للنادي في دوري أبطال أوروبا بعد قيادته عام 2021 الى النهائي الأول في تاريخه الذي خسره ضد تشلسي.

وتابع غوارديولا "لا أستطيع أن أتوجه بشكر كاف للجميع في النادي على ثقتهم بي. أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما احتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن".

وأضاف الإسباني "أعلم أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون مذهلاً للعقد المقبل. لقد حدث ذلك في السنوات العشر الماضية، وسيحدث مجدداً في السنوات العشر المقبلة لأن هذا النادي ينعم باستقرار كبير".

وأردف "منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص هنا. لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل. لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معًا ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الألقاب".

ويحتل سيتي حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الانكليزي برصيد 32 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

كما يستعد الفريق لمواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي من دوري الابطال في شباط/فبراير المقبل.

وتُستأنف مباريات البطولات الاوروبية المحلية في اواخر شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد انتهاء منافسات مونديال قطر 2022 المُقام حاليًا.

