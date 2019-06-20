مانشستر سيتي يمدد عقد زينتشينكو

وجاءت الصفقة عقب يوم من تجديد المدافع كايل ووكر عقده مع سيتي حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقال زينتشينكو في بيان على موقع النادي "من الصعب أن أعبر عن مدى سعادتي بتوقيع العقد. أظهر الموسم الماضي أننا فريق شيّد من أجل النجاح. كان من الرائع أن أشارك في مثل هذه المسيرة التاريخية وهو ما لن أنساه على الإطلاق".

وأضاف اللاعب قائلاً: "لكنني في غاية التركيز الآن على السنوات المقبلة وأدرك أن المزيد من الأوقات الجيدة تنتظرنا".



وقال الإسباني تشيكي بيغيريستين، المدير الرياضي لفريق مانشستر سيتي: "تحسن مستواه (زينتشينكو) منذ انضمامه للفريق، هو صغير في السن ونهم لتحقيق المزيد وهو لاعب دولي متمرس. إنه يتناسب تماماً مع استراتيجيتنا طويلة الأمد. نحن سعداء لرغبته في البقاء هنا".



