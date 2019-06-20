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كوبا أمريكا 2019
الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر سيتي يمدد عقد زينتشينكو

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أعلن مانشستر سيتي اليوم الخميس أنه مدد عقد لاعبه الأوكراني أولكسندر زينتشينكو لمدة 3 سنوات (ينتهي في عام 2024).

AFP

وجاءت الصفقة عقب يوم من تجديد المدافع كايل ووكر عقده مع سيتي حتى نهاية موسم 2023-2024. 

وقال زينتشينكو في بيان على موقع النادي "من الصعب أن أعبر عن مدى سعادتي بتوقيع العقد. أظهر الموسم الماضي أننا فريق شيّد من أجل النجاح. كان من الرائع أن أشارك في مثل هذه المسيرة التاريخية وهو ما لن أنساه على الإطلاق". 

وأضاف اللاعب قائلاً: "لكنني في غاية التركيز الآن على السنوات المقبلة وأدرك أن المزيد من الأوقات الجيدة تنتظرنا". 
 
وقال الإسباني تشيكي بيغيريستين، المدير الرياضي لفريق مانشستر سيتي: "تحسن مستواه (زينتشينكو) منذ انضمامه للفريق، هو صغير في السن ونهم لتحقيق المزيد وهو لاعب دولي متمرس. إنه يتناسب تماماً مع استراتيجيتنا طويلة الأمد. نحن سعداء لرغبته في البقاء هنا". 
       
 

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