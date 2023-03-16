مانشستر سيتي يمدد عقد الأرجنتيني خوليان ألفاريس من قبل beIN SPORTS March 16, 2023 19:08 أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الخميس تمديد عقد لاعبه الأرجنتيني خوليان ألفاريس حتى عام 2028. reuters Contract extension secured for our World Cup champion! 🔒💙@julianalvarezzz ✍️ — Manchester City (@ManCity) March 16, 2023 الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي السابق برايتون يفوز على كريستال بالاس اقرأ التالي - آخر الأحداث March 16, 2023 19:08 مانشستر سيتي يمدد عقد الأرجنتيني خوليان ألفاريس March 15, 2023 22:35 برايتون يفوز على كريستال بالاس March 14, 2023 15:27 حكم بالسجن على رجل أساء إلى اللاعب آيفان توني March 14, 2023 15:13 يونايتد يقرر عدم استئناف البطاقة الحمراء لكاسيميرو March 12, 2023 17:09 التعادل السلبي يحسم مباراة يونايتد وساوثهامبتون March 12, 2023 16:48 آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على فولهام March 11, 2023 20:12 هالاند يقود مانشستر سيتي لتجاوز كريستال بالاس March 11, 2023 18:10 توتنهام يحقق فوزاً كبيراً على نوتينغهام فورست March 11, 2023 15:26 بورنموث يقتنص فوزاً ثميناً من ليفربول March 11, 2023 15:08 مانشستر سيتي يسعى لتخطي عقبة كريستال بالاس