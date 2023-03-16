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الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر سيتي يمدد عقد الأرجنتيني خوليان ألفاريس

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الخميس تمديد عقد لاعبه الأرجنتيني خوليان ألفاريس حتى عام 2028.

reuters


 

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