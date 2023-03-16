مانشستر سيتي يمدد عقد الأرجنتيني خوليان ألفاريس

من قبل beIN SPORTS March 16, 2023 19:08 أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الخميس تمديد عقد لاعبه الأرجنتيني خوليان ألفاريس حتى عام 2028.