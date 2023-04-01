مانشستر سيتي يكتسح ليفربول ويواصل الضغط على أرسنال

جاءت انطلاقة المباراة مثيرة وحماسية من الفريقين خاصة ليفربول الذي كان الأكثر مبادرة بالهجمات المباغتة والتي اعتمدت على انطلاقات محمد صلاح السريعة من الجبهة اليمنى وبالفعل في الدقيقة 17 تمكن "الملك المصري" من افتتاح التسجيل بعد أن استغل تمريرة ديوغو جوتا على أفضل ما يكون.

والهدف هو السابع لمحمد صلاح في شباك مانشستر سيتي في آخر 9 مباريات خاضها في كل المسابقات.

وسريعاً وبعد عشر دقائق فقط تمكن جوليان ألفاريز من إدراك التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 27 بعد أن انقض على تمريرة جاك غريليش الأرضية.

واستمرت الإثارة مع انطلاق الشوط الثاني حيث تمكن مانشستر سيتي من التقدم عن طريق كيفين دي بروين الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 46 مستغلا تمريرة رياض محرز.

وتواصلت سيطرت أصحاب الأرض وتسيدهم تماماً في الشوط الثاني وبمهارة رائعة أسكن إلكاي غوندوغان الكرة الشباك في الدقيقة 54 محرزاً ثالث أهداف مانشستر سيتي.

واستمر النسق التكتيكي المتصاعد لمانشستر سيتي وبنفس نهج تسجيل الأهداف السابقة، استلم دي بروين الكرة ثم مررها للمنطلق من الخلف بدون أي رقابة جاك غريليش الذي أسكن الكرة الشباك في الدقيقة 74 محرزاً الهدف الرابع وسط حراسة من مدافعي ليفربول.

ورفع مانشستر سيتي بذلك رصيده إلى 64 نقطة بفارق 5 نقاط خلف أرسنال فيما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان مركزه السادس.