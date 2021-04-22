مانشستر سيتي يقترب من اللقب

ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 77 نقطة متقدماً بفارق 11 نقطة عن جاره ووصيفه مانشستر يونايتد الذي خاض مباراة أقل.

على ملعب فيلا بارك، لم يكن قد مضى 20 ثانية على انطلاق المباراة حتى سجل الاسكتلندي جون ماكغين هدف التقدم لأصحاب الأرض الذي استمر غياب نجمه جاك غريليش عن صفوفه.

لكن سيتي الذي خسر أمام ليدز 1-2 في الدوري، وأمام تشيلسي 0-1 في مسابقة الكأس، التقط أنفاسه ونجح في إدراك التعادل عبر مهاجمه الشاب فيل فودن بعد هجمة منسقة بدأها الحارس البرازيلي إيدرسون (22) وكان البرتغالي برناردو سيلفا صاحب التمريرة الحاسمة.

ثم أضاف لاعب الوسط الاسباني رودري الهدف الثاني من كرة رأسية (40).

وتلقى سيتي ضربة بطرد مدافعه الدولي جون ستون أمام ناظري مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت، اثر تدخل عنيف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ولحق به مدافع آستون فيلا ماتي كاش لحصوله على بطاقتين صفراوين في مدى 3 دقائق مطلع الشوط الثاني، ليكمل فريقه بدوره المباراة بعشرة لاعبين من دون ان تتغير النتيجة.