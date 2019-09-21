مانشستر سيتي يضرب بالثمانية

انتصر مانشستر سيتي حامل اللقب بنتيجة عريضة على ضيفه واتفورد 8-0 اليوم السبت ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وصعد مانشستر سيتي إلى المركز الثاني رافعاً رصيده إلى (13 نقطة) وبفارق نقطتين مؤقتاً عن ليفربول المتصدر بانتظار مباراة الأخير مع تشيلسي الأحد.

وسجّل الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الأول في المباراة وتحديداً في الثانية 52 ليصبح صاحب أسرع هدف في المسابقة هذا الموسم.

وأضاف الأرجنتيني أغويرو هدفاً من ركلة جزاء (7) وتبعه الجزائري رياض محرز (12) ومن ثم البرتغالي برناردو سيلفا (15) والأرجنتيني أوتاميندي (18) فصار سيتي أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يسجل خمسة أهداف خلال 18 دقيقة فقط.

وعاد برناردو سيلفا ليفرض نفسه نجماً للمباراة مضيفاً ثنائية (48 و60) رافعاً رصيده في المباراة إلى ثلاثة أهداف وهو أول هاتريك في مسيرته الاحترافية ككل.

ورفض البلجيكي دي بروين أن يخرج من اللقاء دون وضع اسمه بين المسجلين بعدما صنع هدفين، فأضاف الثامن بمساعدة من محرز (85).