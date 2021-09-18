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الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

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سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

ورفع سيتي رصيده إلى 10 نقاط في حين بات رصيد ساوثهامبتون 4 نقاط.

الملخصات ساوثامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي
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