مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

من قبل beIN SPORTS September 18, 2021 18:05 سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.