مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون من قبل beIN SPORTS September 18, 2021 18:05 سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. Reuters ورفع سيتي رصيده إلى 10 نقاط في حين بات رصيد ساوثهامبتون 4 نقاط. الملخصات ساوثامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي السابق آرسنال يواصل استفاقته وينتزع ف اقرأ التالي آخر الأحداث September 18, 2021 18:05 مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون September 18, 2021 17:59 آرسنال يواصل استفاقته وينتزع فوزاً صعباً من بيرنلي September 18, 2021 17:56 مانيه يدخل تاريخ ليفربول من أوسع الأبواب September 18, 2021 17:46 محمد صلاح يساهم في فوز ليفربول على كريستال بالاس September 18, 2021 15:47 برينتفورد يُسقط وولفرهامبتون بثنائية September 18, 2021 15:10 توخيل: كاين أحد أخطر المهاجمين في العالم September 18, 2021 10:24 مانشستر سيتي من أجل تحقيق الانتصار الرابع توالياً September 18, 2021 10:20 ليفربول لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة September 17, 2021 23:47 لا غالب ولا مغلوب بين نيوكاسل وليدز September 17, 2021 18:07 مانشستر يونايتد يكشف عن خسائر مالية بسبب "كورونا"