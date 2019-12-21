مانشستر سيتي يحسم مواجهته أمام ليستر بفوز صريح

وقلب مانشستر سيتي حامل اللقب الطاولة على ليستر الذي يقدم موسماً قوياً حيث تأخر أصحاب الأرض بهدف أحرزه مهاجم الثعالب جيمي فاردي في الدقيقة 22 ليعزز بذلك المهاجم المخضرم صدارته لترتيب الهادفين برصيد 17 هدفاً، وسريعاً ما استعاد الفريق السماوي توازنه مدركاً التعادل عن طريق رياض محرز في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن الألماني إلكاي غوندوغان من إحراز الهدف الثاني لمانشستر سيتي، وفي الدقيقة 69 حسم البرازيلي غابرييل خيسوس فوز سيتي بتسجيله الهدف الثالث.

وقلص سيتي الثالث بذلك فارق النقاط بينه وبين ليستر صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة حيث رفع رصيده من النقاط إلى 38 نقطة بعد أن حقق الفوز الثاني عشر له في المسابقة، مقابل تعادلين وأربع هزائم، فيما لقي ليستر سيتي بذلك الخسارة الثالثة مقابل 3 تعادلات و12 انتصار.

