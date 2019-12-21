العربية
English
كأس العالم للأندية
الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر سيتي يحسم مواجهته أمام ليستر بفوز صريح

من قبل

حقق مانشستر سيتي فوزاً مهماً وصريحاً على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

وقلب مانشستر سيتي حامل اللقب الطاولة على ليستر الذي يقدم موسماً قوياً حيث تأخر أصحاب الأرض بهدف أحرزه مهاجم الثعالب جيمي فاردي في الدقيقة 22 ليعزز بذلك المهاجم المخضرم صدارته لترتيب الهادفين برصيد 17 هدفاً، وسريعاً ما استعاد الفريق السماوي توازنه مدركاً التعادل عن طريق رياض محرز في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن الألماني إلكاي غوندوغان من إحراز الهدف الثاني لمانشستر سيتي، وفي الدقيقة 69 حسم البرازيلي غابرييل خيسوس فوز سيتي بتسجيله الهدف الثالث.

وقلص سيتي الثالث بذلك فارق النقاط بينه وبين ليستر صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة حيث رفع رصيده من النقاط إلى 38 نقطة بعد أن حقق الفوز الثاني عشر له في المسابقة، مقابل تعادلين وأربع هزائم، فيما لقي ليستر سيتي بذلك الخسارة الثالثة مقابل 3 تعادلات و12 انتصار.
 

مانشستر سيتي ليستر سيتي
السابق التعادل السلبي يحسم مواجهة إيف
اقرأ
التعادل السلبي يحسم مواجهة إيفرتون-أرسنال
التالي

آخر الأحداث