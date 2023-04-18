مانشستر سيتي يتقدم بطلب لرفع سعة ملعبه

وتتضمن الخطة الجديدة اضافة نحو 7 آلاف مقعد إلى الملعب بالإضافة إلى منطقة مشجعين مغطاة ومتجر للنادي ومتحف وفندق يضم 400 سرير.

وكان تم إدراج اسم ملعب الاتحاد في قائمة من 10 ملاعب لاستضافة نهائيات بطولة أمم أوروبا 2028 في حال فوز الملف المشترك لبريطانيا وايرلندا، علماً ان الملف تتضمن سعة جديدة للملعب قدرها 61 ألف متفرج.

وقال مدير العمليات في مانشستر سيتي داني ويلسون "على مدى أشهر عدة، قمنا بتطوير المفاهيم والتصميمات للحصول على أفضل تجربة للمشجعين لكي نقدّم وجهة ترفيهية على مدار العام في ملعب الاتحاد، وقد تقدمنا بطلب تخطيط إلى مجلس مدينة مانشستر".

وأضاف "كما هي الحال مع أعمال التطوير التي يشهدها النادي، فإن ضمان فائدة مجتمعنا المحلي هو أولوية رئيسية ونعتقد أن هذه المقترحات ستوفر فرصًا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد بناءً على أعمال التجديد التي قدمتها مجموعة "سيتي فوتبول غروب" منذ عام 2008".

