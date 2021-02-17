مانشستر سيتي يتخطى إيفرتون ويبتعد بالصدارة

وسجل فيل فودن (32) والجزائري رياض محرز (63) والبرتغالي برناردو سيلفا (77) أهداف مانشستر سيتي، والبرازيلي ريشارليسون (37) هدف ايفرتون.

وهو الفوز الثاني عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري والسابع عشر على التوالي في مختلف المسابقات رافعاً عدد المباريات دون خسارة إلى 24.

وهذه ثالث قمة على التوالي يحسمها سيتي حيث تغلب على ليفربول حامل اللقب (4-1) وتوتنهام (3-صفر)، وهو وجه إنذارا شديد اللهجة الى ضيفه ارسنال الذي سيلاقيه الأحد المقبل في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث عزز صدارته برصيد 56 نقطة موسعا الفارق الى عشر نقاط عن جاره مانشستر يونايتد.

في المقابل، مني ايفرتون بخسارته الثانية تواليا والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع.



