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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر سيتي يؤكد تعرض سانيه لإصابة حادة في الركبة

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أكد نادي مانشستر سيتي إصابة لاعبه الألماني لوروا سانيه في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، على أن يخضع لعملية جراحية بعد أيام، وسط تقارير صحافية ترجح غيابه لأشهر عن الملاعب.

AFP

وأفاد سيتي أن سانيه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة درع المجتمع ضد ليفربول الأحد.

وأشار بطل إنكلترا إلى أن سانيه "خضع لفحوص خلال الأسبوع على يد طبيب متخصص" لتحديد طبيعة الإصابة، و"سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل"، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقع.

ويتردد منذ أسابيع أن بايرن يرغب في التعاقد مع سانيه لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز العائد إلى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته إلى العملاق البافاري.

 


                  
 

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