مانشستر سيتي مستاء من إعادة جدولة مبارياته

وتم نقل مباراة سيتي وولفرهامبتون من جولة الـ"بوكسينغ داي" إلى 27 كانون الاوّل/ ديسمبر في تمام الساعة 19,45 بالتوقيت المحلي (18,45 بتوقيت غرينيتش)، ما يمنح "سيتيزينز" أقل من يومين للتحضير للمباراة التالية على أرضه امام شيفيلد يونايتد المقررة في 29 منه في تمام الساعة 18,00.

ويشتهر الدوري الإنكليزي بتقليد تاريخي متمثل بجولة الـ "بوكسينغ داي" التي تقام مبارياتها في اليوم التالي لعيد الميلاد، في وقت تتوقف فيه الدوريات الأخرى.

كما أن تعديل مباراة وولفرهامبتون يعني أن رجال المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو سيحصلون على 24 ساعة للراحة اقل، عندما يحلون ضيوفا على متصدر الدوري ليفربول في 29 كانون الاوّل/ ديسمبر.

وعبّر عمر بيرادا رئيس عمليات التشغيل في سيتي عن مخاوفه من إعادة برمجة المباريات في حديث لصحيفة مانشستر، بالقول "تتطلب مباريات الدوري الانكليزي الممتاز تحديات جسدية وبدنية كبيرة، وليس من المثالي أن تخوض مباراتين في أقل من 48 ساعة لأنه لا يمنح اللاعبين الوقت الكافي للتعافي بشكل صحيح".

وتابع "نحن بحاجة أيضاً للتأكد من أننا نحمي رفاهية اللاعبين، ونزاهة الرياضة في الدوري ونوعية المنتج"، مضيفا "أجرينا حوارا مفتوحا مع الدوري لدراسة خيارات أخرى، ولكن في النهاية، علينا أن نلتزم بالأوقات والمواعيد المبرمجة التي عرضت علينا".

وبمواجهة استياء سيتي عبّرت جماهير ليفربول بدورها الخميس عن عدم رضاها عن إعادة جدولة مباراة النادي أمام ليستر سيتي في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي خلال الـ "بوكسينغ داي"، وهو يوم عطلة وطني يشهد توقف معظم وسائل النقل.

وأفاد عشاق نادي الـ "ريدز" في بيان أنه "تم الإعلان عن الجولة الاخيرة من مباريات الدوري الانكليزي المتلفزة، ومرة جديدة، هناك اعتبار ضئيل، إن وجد، للمشجعين الأوفياء وللعاملين في الملاعب".

وتابع "يتجاهل الدوري الممتاز وشركات التلفزة مرارا وتكرارا رفاهية المشجعين. ولكن لديهم فرصة من أجل تصحيح الأخطاء".

وطالبت رابطة مشجعي ليفربول السلطات الكروية باتخاذ الاجراءات الصحيحة و"إعادة جدولة جميع مباريات البوكسينغ داي في أوقات أفضل".

وعبرت مجموعات كبيرة من المشجعين عن غضبها من تأخير اصدار جدول المباريات والذي كان من المقرر اصداره في 11 من الشهر الحالي.

وقال أحد مشجعي فريق تشيلسي "تأخر اصدار الجدول خمسة أيام. هذا امر يؤثر على الترتيبات الأسرية، وسعر تذاكر القطار، وإمكانية حجز ايام العطلات والعديد من الأمور".

وختم قائلاً "يؤثر الامر بشكل خاص على عيد الميلاد، إذ تتزامن المباريات مع العديد من التحديات التي تتعلق بترتيبات أسرية".