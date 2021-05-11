مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنكليزي بعد خسارة جاره يونايتد أمام ليستر

وتوقف رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 70 في المركز الثاني وبفارق 10 نقاط عن المتصدر مان سيتي. قبل 3 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وهذا اللقب الثالث لمان سيتي في السنوات الأربع الأخيرة مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، علماً أنه توج هذا الموسم أيضاً بكأس الرابطة الإنكليزية، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة مواطنه تشيلسي في المشهد الأخير.

وسجل للثعالب لوك توماس 10 و التركي كاجلار سويونكو 66، أما هدف يونايتد الوحيد فوقع عليه ماسون غرينوود 15.

وصار رصيد ليستر 66 نقطة في المركز الثالث وتبقى له مباراتين ليختم موسمه.



