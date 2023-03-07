مالك ليفربول يؤكّد: "التزامنا أقوى من أي وقت مضى"

وكان هنري (73 عاماً)، رئيس مجموعة فنواي سبورتس غروب (اف أس جي)، قد نفى الشهر الماضي أن يكون ناديه للبيع، رغم سعيه لاستثمارات جديدة.

قالت أف أس جي في تشرين الثاني/نوفمبر إنها "ستدرس قدوم مساهمين جدد إذا كان ذلك سيصبّ في مصلحة ليفربول كناد".

غذّى هذا الأمر تكهنات حيال إمكانية بيع النادي المتوج بلقب الدوري الإنكليزي 19 مرة، على غرار غريمه مانشستر يونايتد.

لكن هنري قال لموقع "ليفربول إيكو" إن أف أس جي لديها رؤية بعيدة الأمد للنادي المتوج في السنوات الماضية بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا تحت اشراف المدرب الألماني يورغن كلوب.

قال هنري "في وقت قمنا بإضفاء الطابع الرسمي على مسار حدّد المستثمرين المحتملين في النادي، نبقى ملتزمين بشكل تام بنجاح النادي على الأمد الطويل".

تابع "هذه الحال منذ اليوم الأول في 2010. انصبت جهودنا كلّ يوم في التركيز على الصحة البعيدة الأمد وتنافسية النادي".

وكان ليفربول قريباً من تحقيق رباعية نادرة في إنكلترا الموسم الماضي، لكنه تعثر في الحالي قبل أن يظهر ملامح انتفاضة بفوزه الكاسح على ضيفه مانشستر يونايتد 7-0 الأحد الماضي.

انتُقد ليفربول لعدم إنفاقه مقارنة مع باقي أندية البرميرليغ، بيد أن هنري كشف عدم لحاقه بسياسة أندية أخرى أمثال تشلسي الذي أنفق مئات الملايين العام الماضي ومطلع الحالي.

تابع "الاستثمار في النادي ليس على المدى القصير أبداً. كانت هذه المقاربة ناجحة على الامد البعيد مع ضرورة التحلي بالصبر أحياناً".

أردف "رأينا عدة أندية كبرى تسلك مسارات غير مستدامة. سنواصل تركيزنا على الاستثمار بحكمة في سوق الانتقالات وسنبقى فخورين بتشكيلتنا".

وشدّد هنري أيضاً على الاستثمارات القائمة في منشآت تدريب النادي الأحمر وملعب أنفيلد العريق "في ما يتعلق بنادي ليفربول، يبقى التزامنا أقوى من أي وقت مضى".