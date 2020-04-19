مالك برايتون الإنكليزي يستبعد الهبوط في هذه الحالة؟

والتقت أندية الدوري الممتاز الجمعة لمناقشة الخيارات المحتملة لاستكمال الدوري لكن كل هذه الاقتراحات ستبقى افتراضية بعدما قررت الحكومة البريطانية تمديد إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

وقبل تسع جولات على النهاية يتقدم برايتون بفارق نقطتين على منطقة الهبوط بينما توقفت المسابقة منذ 13 مارس/آذار.

وإذا انتهى الموسم على الوضع الحالي فإنه قد يتوج ليفربول باللقب بينما تهبط فرق نوريتش سيتي وأستون فيلا وبورنموث.

ويتسبب الهبوط في ضربة مالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار لذا يعتقد بلوم أنه من غير المرجح موافقة 70 بالمئة من الأندية، كما تنص اللائحة، لهبوط الفرق الثلاثة.

وقال بلوم ”سيكون من الصعب هبوط أي فريق، خاصة في الدوري الممتاز، إذا لم يُستكمل الموسم“.

وأضاف ”ربما يتم تحديد البطل، فبكل تأكيد يستحق ليفربول ذلك، وربما يتم استخدام ذلك في تحديد الفرق المتأهلة لأوروبا، لكن لا أتوقع أن يصوت أي شخص على ذلك (لحسم الهبوط) خاصة مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية المطلوبة“.

وفي ظل أن بعض الفرق تملك عددا من المباريات يختلف عن فرق أخرى فإن البعض اقترح أن يتم حسم الترتيب النهائي بمتوسط النقاط لكل فريق في المباراة الواحدة.

ويعتقد بلوم أن هذا الاقتراح من غير المرجح أن يحدث تماما.

وقال مالك برايتون ”لا أتوقع أن يصل الوضع إلى أنه في حال عدم استكمال الموسم، تهبط الفرق بمتوسط نقاطها في المباراة الواحدة“.

وأضاف ”لا أعتقد أنه من الممكن أن يهبط فريق لم يُسمح له باللعب بفارق 0.2 نقطة بناء على هذا النظام، كما أن هذا النظام لا يضع في الاعتبار قوة المنافس الذي لم تلعب أمامه بعد“.