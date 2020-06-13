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الدوري الإنكليزي الممتاز

ماكغولدريك مستمر مع شيفيلد حتى 2022

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أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنكليزي يوم السبت تمديد عقده مع مهاجمه الأيرلندي ديفيد ماكغولدريك ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.

Reuters

وبهذا أصبح ماكغولدريك ثالث لاعب من الفريق الأول ليونايتد الذي يدربه كريس وايلدر يوافق على تمديد استمراره مع النادي خلال الأسبوع الأخير بعد القائد بيلي شارب ولاعب الوسط أوليفر نوروود.

وقال ماكغولدريك (32 عاماً) في بيان أصدره النادي الإنكليزي: ”لا يوجد مكان آخر أحب أن أمضي فيه العامين المقبلين، ولذا فأنا في غاية السعادة بالتوقيع على تمديد عقدي والاستمرار ضمن هذه المسيرة الرائعة للنادي".

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز العشرين برصيد 43 نقطة من 28 مباراة وكله أمل في ضمان المنافسة على المستوى الأوروبي في الموسم المقبل.

وبعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 الصحية حول العالم سيستهل شيفيلد رحلة العودة للملاعب بعد استئناف مباريات البطولة بمواجهة خارج ملعبه أمام أستون فيلا الأربعاء المقبل.

شيفيلد يونايتد
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