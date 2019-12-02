ماغواير ممتعض من تواضع دفاعات مانشستر يونايتد

تقدم "الشياطين الحمر" على ملعبه "أولد ترافورد" بنتيجة 2-1 أمام فيلا عبر السويدي فيكتور ليندلوف في الدقيقة 64، قبل أن يدرك تيرون مينغز التعادل بعد دقيقتين ويخرج كل منهما بنقطة يتيمة.

وأبقى هذا التعادل يونايتد في المركز التاسع في "البرمير ليغ" برصيد 18 نقطة من 14 مباراة، وهو السجل الاسوأ له في مثل هذه المرحلة منذ موسم 1988-1989.

وتلقت شباك فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير هدفا متأخرا في المرحلة السابقة خلال التعادل 3-3 أمام شيفيلد، بعد أن عاد يونايتد من تأخر صفر-2 ليتقدم 3-2.

وقال ماغواير الذي بات أغلى مدافع في العالم بعد انتقاله هذا الموسم من ليستر سيتي في صفقة قدرت بـ80 مليون جنيه استرليني،الى قناة يونايتد الرسمية "لقد وضعنا أنفسنا في موقع جيد خلال الشوط الثاني (ضد فيلا) وتلقت شباكنا مجددا هدفا ساذجا".

وتابع الانكليزي الدولي الذي يشغل مركز قلب الدفاع "بصفتي مدافع على التحديد، إنه أمر محبط (...) لم يُهدد مرمانا في الكثير من المناسبات ولم نتلقَ الكثير من الاهداف قبل آخر مباراتين ومن ثم تلقينا خمسة أهداف".

ويعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى "أولد ترافورد" الاربعاء للمرة الاولى منذ إقالته من تدريب يونايتد منذ قرابة العام، بصفته مدربا لتوتنهام الذي أقال الارجنتيني ماوريسو بوكيتينو منذ حوالي أسبوعين، لملاقاة فريقه السابق ضمن منافسات المرحلة 15 قبل أن يتوجه يونايتد لملاقاة جاره وغريمه في المدينة سيتي نهاية الاسبوع.

وسيتطلع سولسكاير الذي لعب مع يونايتد بين عامي 1996 و2007 لايجاد التوليفة المناسبة للفوز، بعد أن حقق ستة انتصارات فقط في 22 مباراة في الدوري منذ تعيينه مدربا دائما في آذار/مارس الفائت، بعد أن كان اشرف على الفريق كمدرب موقت.

واعتبر ماغواير أن خوض مباراة هامة بعد أيام قليلة على تعادل مخيب قد يشكل منعطفا معتبرا أنه "أمر مثالي. عندما لا تفوز بأي مباراة، ترغب في أن تخوض لقاء آخر في أقرب وقت ممكن لإعادة الامور الى نصابها"، مؤكدا أنه " ما من طريقة أفضل من مواجهة توتنهام في أولد ترافورد".