ماسترز مديراً تنفيذياً لرابطة الدوري الانكليزي

وتمت ترقية ماسترز بعد قرابة العام على شغله منصب المدير التنفيذي المؤقت للدوري الممتاز، منذ استقالة ريتشارد سكوداموري في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد توليه المنصب في عام 2014.

وتم اختيار سوزانا ديناج لخلافة سكوداموري العام الماضي الا أنها اختارت البقاء في وظيفتها مع مجموعة "ديسكافيري" الاعلامية.

ووقع بعدها الاختيار على ديفيد بيمسيل، المدير التنفيذي السابق لمجموعة "غارديان" الاعلامية (غارديان ميديا غروب)، التي تنضوي صحيفة "ذي غارديان" تحت لوائها، الا أنه غادر منصبه الشهر الفائت قبل أن ينشغل بملاحقة المزاعم التي نشرتها الصحافة عن حياته الخاصة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ورحب الأميركي بروس باك، رئيس لجنة الترشيحات في رابطة الدوري الممتاز بتعيين ماسترز بالقول "حين كان مديراً تنفيذياً مؤقتاً، واجه تحديات وأثبت نفسه".

وتابع بروس رئيس نادي تشيلسي "تؤمن الأندية أن هذا التعيين صائب في ما يتعلق بمصالح الدوري الممتاز على المدى الطويل".

وأعرب ماسترز بدوره عن سعادته مؤكداً "إنه لشرف أن تُمنح لي الفرصة لقيادة الدوري الانكليزي الممتاز في واحدة من أكثر المراحل إثارة في تطوره".

وانضم ماسترز الذي شغل منصب المدير العام للدوري الممتاز، للرابطة عام 2006.