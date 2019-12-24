ماذا قال كلوب بشأن إصابة تشامبرلين ؟



وغادر لاعب منتخب إنكلترا الملعب مصابا في الدقيقة 75 من المباراة أمام فلامنغو البرازيلي بعدما سقط بصورة سيئة على الركبة اليمنى نفسها التي أصيب فيها بقطع في الأربطة في 2018 ليبتعد لمدة عام كامل.

وسجل روبرتو فيرمينو هدفا في الوقت الإضافي ليمنح ليفربول الفوز 1-صفر على فلامنغو ليحرز لقب كأس العالم للأندية.

وأكد كلوب أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لن يلعب خلال فترة مزدحمة بالمباريات في عيد الميلاد حيث يخوض ليفربول ثلاث مباريات في ثمانية أيام.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي "هناك ثلاثة أربطة في الجزء الخارجي للكاحل وقد أصيب في أحد الأربطة".

وتابع "الآن سنرى كيف سيتعافى سريعا من هذه الإصابة. لا أدري المدة تحديدا. تعرضت لنفس الإصابة من قبل لكن كان هذا الأمر قبل سنوات طويلة وكان يستغرق وقتا طويلا للتعافي. لا توجد أي فرصة أمامه للحاق بمباراة يوم الخميس إضافة إلى المباريات التي سنخوضها حتى نهاية العام. لن يلعب أوكسلايد تشامبرلين في 2019".

وقال كلوب إن لاعب الوسط فابينيو وثنائي قلب الدفاع ديان لوفرين وجويل ماتيب يتعافيان جيدا لكنهما لن يلحقا بالمباريات المقبلة.

وأضاف "لا توجد إصابات أخرى وهو أمر طيب".

ولعب ليفربول مباراتين في قطر ليفوز بثالث ألقابه هذا العام بعد دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية لكن كلوب قال إن الارهاق لن يؤثر على الاستعدادات لمواجهة ليستر.

