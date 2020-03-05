ماذا قال أرتيتا عن مستقبل أوباميانغ مع أرسنال؟

وسجل اللاعب البالغ 30 عاماً عشرين هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، أي ضعف ما سجله أي من زملائه.

ورأى أرتيتا الأسبوع الماضي أن أوباميانغ الذي ينتهي عقده بعد موسم 2020-2021، مهاجم عالمي من الفئة الأولى برغم فشله بإحراز الألقاب مع نادي شمال لندن.

وفي وقت تهتم عدة أندية أوروبية بضم الغابوني، يتمسّك أرسنال بتمديد عقده وتفادي خسارته كلاعب حرّ مجاناً، على غرار لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي العام الماضي.

قال أرتيتا الخميس "يجب أن نقوم بذلك قبل انتهاء الموسم، وسنرى نوايانا ونواياه".

تابع "من خلال موقعنا الراهن (في ترتيب الدوري) لا اعتقد أنه بمقدورنا التكهن. بالنسبة لي الأمر سهل. أريده أن يبقى تحت أي ظرف".