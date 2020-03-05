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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ماذا قال أرتيتا عن مستقبل أوباميانغ مع أرسنال؟

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عبّر مدرّب أرسنال ميكل أرتيتا عن تمسكه بمهاجمه الغابوني بيار-ايمريك أوباميانغ "تحت أي ظرف"، معتبراً أن النادي اللندني يجب أن يتحدث مع قائده لتمديد عقده قبل انتهاء الموسم الجاري.

REUTERS

وسجل اللاعب البالغ 30 عاماً عشرين هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، أي ضعف ما سجله أي من زملائه.

ورأى أرتيتا الأسبوع الماضي أن أوباميانغ الذي ينتهي عقده بعد موسم 2020-2021، مهاجم عالمي من الفئة الأولى برغم فشله بإحراز الألقاب مع نادي شمال لندن. 

وفي وقت تهتم عدة أندية أوروبية بضم الغابوني، يتمسّك أرسنال بتمديد عقده وتفادي خسارته كلاعب حرّ مجاناً، على غرار لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي العام الماضي.

قال أرتيتا الخميس "يجب أن نقوم بذلك قبل انتهاء الموسم، وسنرى نوايانا ونواياه".

تابع "من خلال موقعنا الراهن (في ترتيب الدوري) لا اعتقد أنه بمقدورنا التكهن. بالنسبة لي الأمر سهل. أريده أن يبقى تحت أي ظرف". 

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