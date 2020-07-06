ماتيتش يوقع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد

أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي عن توقع عقد جديد مع متوسط ميدانه، الصربي نيمانيا ماتيتش يستمر بمقتضاه اللاعب في النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى حزيران/يونيو عام 2023.

وانضم ماتيتش إلى مانشستر يونايتد قادماً من تشيلسي عام 2017 وخاض مع الشياطين الحمر 114 مباراة علماً بأنه خاض مع منتخب بلاده 48 مباراة دولية إلى الآن.

وعقب توقيعه على عقده الجديد مع عملاق الكرة الإنكليزية قال ماتيتش البالغ من العمر 31 عاماً: "أنا سعيد جداً لأني سأواصل دوري كلاعب في هذا الفريق العظيم، لازالت أمامي الكثير من التطلعات والرغبة في تحقيق العديد من الإنجازات مع مانشستر يونايتد وسيمثل ذلك شرفاً كبيراً لي".

من جانبه قال النرويجي أولي غونار سولشار مدرب الشياطين الحمر تعليقاً على تجديد ماتيتش لعقده مع الفريق: "أنا سعيد لتجديد ماتيتش لتعاقده مع النادي أعلم مدى احترافيته وخبراته الكبيرة وأيضاً قدراته القيادية والتي ستساعدنا بالتأكيد في الفترة القادمة خاصة أن الفريق يعج باللاعبين الشباب الموهوبين الباحثين عن اكتساب الخبرة".

وأضاف سولشار: "يمتاز ماتيتش بأنه لازال يمتلك الكثير من الطموحات والعزيمة لتقديم الأفضل وهو أمر حيوي وهام لنا سيساعدنا على تحقيق أهدافنا خلال السنوات المقبلة".

