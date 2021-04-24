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الدوري الإنكليزي الممتاز

مؤسّس "سبوتيفاي" مهتم بشراء أرسنال الإنكليزي

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عبّر مؤسّس منصة الموسيقى عبر الإنترنت "سبوتيفاي" السويدي دانيال إك عن اهتمامه بشراء نادي أرسنال الإنكليزي، فيما عبّر جمهور النادي عن غضبه من مشاركة مالكه الأميركي ستان كرونكي الفاشلة في إطلاق دوري السوبر الانفصالي عن دوري أبطال أوروبا.

Reuters

كتب الملياردير إك في موقع تويتر مساء الجمعة "شجّعت أرسنال في طفولتي بحسب ما أتذكر. إذا كانت كاي أس إي (شركة كرونكي) راغبة ببيع النادي سأكون سعيدا بالترشّح".

وكان أرسنال أحد ستة إنكليزية شاركت في إطلاق دوري السوبر الأحد الماضي قبل الانسحاب منه سريعا بعد يومين بسبب الاعتراضات الشديدة من جماهيره.

واحتج نحو ألفي مشجع لأرسنال ضد كرونكي قبل مباراة أرسنال مع إيفرتون  (صفر-1) الجمعة، فيما وصفته بعض اللافتات بمصاص الدماء والشيطان.

واشترى كرونكي (73 عاما) أول مرة حصة في أرسنال عام 2007. لكن نادي شمال لندن أخفق بعدها على صعيد النتائج خصوصا في الدوري المحلي، محققا أربعة ألقاب في الكأس ولم يخض دوري الأبطال منذ 2017.

ويحتل "المدفعجية" راهنا، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المركز التاسع في الدوري الإنكليزي، بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال دانيال إك ستان كرونكي
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