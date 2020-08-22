ليونغبرغ يترك منصبه مساعداً لمدرب أرسنال

وكتب ليونغبرغ الذي أشرف على تدريب النادي اللندني بالوكالة عقب إقالة الإسباني أوناي إيمري قبل أن يعمل مساعداً للمدرب الجديد الإسباني الآخر ميكل أرتيتا، على حسابه في تويتر "قررت ترك منصبي كمساعد لمدرب الفريق الأول لأرسنال لتعزيز خبرتي كمدير فني".

وأضاف "التزمت مع هذا النادي داخل وخارج الملعب منذ عام 1998 وأنا ممتن لجميع الفرص التي أتاحها لي كلاعب ثم كمدرب".

وبعد مغامرة سريعة كمساعد لمدرب فريق فولفسبورغ الالماني، عاد ليونغبرغ إلى ملعب الامارات.

وأشرف ليونغبرغ على الفريق الرديف للنادي اللندني قبل أن تسند إليه مهمة التدريب المؤقت للفريق الأول عقب إقالة إيمري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب النتائج السلبية.

وقال المدير الرياضي لأرسنال لاعب وسطه البرازيلي السابق إيدو في بيان للنادي "نشعر بالحزن الشديد لرؤية فريدي يغادر لأننا نعرف مدى حبه للنادي".

وأضاف "ومع ذلك، نحن نعلم أنه أتيحت له العديد من الفرص للرحيل على مدار الـ12 شهراً الماضية وقرر البقاء في منصبه في أرسنال. الآن لديه الفرصة للتفكير في خيارات أخرى، وهو أمر منطقي في هذه المرحلة من مسيرته".







