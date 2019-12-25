لينغارد يتحدث عن سبب تراجع مانشستر يونايتد

وفاز يونايتد صاحب المركز الثامن على فرق المقدمة مثل مانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير لكنه خسر أمام كريستال بالاس ووست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد وواتفورد متذيل الترتيب.

وطبق فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشار الهجمات المرتدة بأسلوب فعال في مواجهة الفرق القوية لكن يونايتد لم ينجح في التغلب على الفرق التي تعتمد على الأسلوب الدفاعي.

وقال لينغارد في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل "أمر غريب لكنه ربما يكون منطقياً. ربما نخوض تلك المباريات بذهنية أننا ضمنا الفوز.

"إذا حافظنا على ثبات المستوى والذهنية التي واجهنا بهما مانشستر سيتي وتوتنهام فلا أرى سبباً يمنعنا من الفوز بجميع المباريات. يبدو أن ذهنية الفريق تتغير ... حين نبدأ أي مباراة بقوة ونحرص على التفوق فإننا نتسبب في مشاكل للفرق المنافسة".

وأضاف "للحفاظ على ثبات المستوى لبقية الموسم فإننا نحتاج إلى تلك الذهنية التي خضنا بها مباراة سيتي وتوتنهام حين نواجه فرقاً في منتصف جدول الترتيب".

وواجه لينغارد (27 عاماً) صعوبات في الحفاظ على مستواه ولم يسجل أو يصنع أي هدف في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم. لكن متوسط ميدان المنتخب الإنكليزي يرى أنه سيستعيد أفضل حالاته.

وأضاف "أشعر أنني استعدت مستواي حالياً وسأعود إلى ما كنت عليه. بالطبع المستوى يتأرجح صعوداً وهبوطاً، حين يتراجع مستواك عليك أن تقاتل وتستمع إلى رأي المدرب وتعمل بجد في التدريبات وتبذل 110 في المئة من مجهودك. فعلت ذلك وأشعر بتحسن كبير".

وسيستضيف يونايتد منافسه نيوكاسل صاحب المركز التاسع الخميس.



