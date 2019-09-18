ليندلوف يمدّد تعاقده مع مانشستر يونايتد



وأورد "الشياطين الحمر" في بيان عبر موقعهم الالكتروني "فيكتور ليندلوف وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، سيبقيه في صفوف النادي حتى حزيران/يونيو 2024 على الأقل. ثمة خيار للتمديد لعام إضافي".

وبات الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عاما عنصرا مهماً في تشكيلة يونايتد في مركز قلب الدفاع، في عهد المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، بعد انضمامه إلى الفريق في صيف 2017 خلال عهد المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، آتيا من بنفيكا البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 31 مليون جنيه استرليني (39 مليون دولار).

وقال ليندلوف بحسب ما نقل عنه بيان النادي "منذ اليوم الأول لوصولي إلى يونايتد، شعرت بأني في منزلي (...) لقد تطورت بشكل مهم كلاعب وكشخص خلال العامين الماضيين، ولذلك أنا ممتن للجميع في النادي لمساعدتهم ودعهم".

من جانبه صرّح المدرب أولي غونار سولشار: "أشعر بسعادة غامرة لأن ليندلوف سيبقى مع مانشستر يونايتد. نتطلع جميعاً إلى العمل معًا لتحقيق النجاح وإعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها".

وخاض ليندلوف 74 مباراة مع يونايتد، وشارك أساسيا في المباريات الخمس التي لعبها الفريق حتى الآن هذا الموسم في الدوري الممتاز، إلى جانب الإنكليزي هاري ماغواير الذي أصبح هذا الصيف، أغلى مدافع في العالم بانتقاله من ليستر سيتي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 80 مليون جنيه استرليني.