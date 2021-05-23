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الدوري الإنكليزي الممتاز

ليلة الحسم تبتسم لليفربول وختام استثنائي لوست هام

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انتهت المرحلة الأخيرة من عمر الدوري الإنكليزي الممتاز على وقع نتائج مثيرة استفاد منها ليفربول بشكل خاص وارتقى إلى المركز الثالث برصيد 69 نقطة فضمن بالتالي التأهل إلى الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا.

AFP

وحصد تشيلسي بذلك رابع المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بعد مانشستر سيتي البطل برصيد 86 نقطة ومانشستر يونايتد الوصيف برصيد 74 نقطة وليفربول الثالث، وأنهى البلوز الموسم في المركز الرابع برصيد 67 نقطة وذلك بعد خسارة الفريق اللندني أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، مستفيداً من سقوط المنافس المباشر ليستر سيتي أمام ضيفه توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسيشارك ليستر سيتي للموسم الثاني على التوالي في مسابقة الدوري الأوروبي بعد أن استقر في المركز الخامس برصيد 66 نقطة بينما حقق وست هام تحت قيادة مدربه الإسكتلندي دافيد مويز ختاماً استثنائياً عقب تفوقه في المرحلة الأخيرة على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد فحسم المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي بعد أن رفع رصيده إلى 65 نقطة.

وكان وست هام قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة وهو ما يوضح الطفرة الكبيرة التي حدثت في مستوى الفريق هذا الموسم.

من جانبه ختم توتنهام مسيرته هذا الموسم في المركز السابع برصيد 62 نقط فتأهل بذلك للمسابقة الأوروبية الوليدة الـ"كونفرانس ليغ".
 
 

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