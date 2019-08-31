استمر ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي، في حصده للنقاط ونجح في تحقيقه للانتصار الرابع على التوالي بفوزه على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سيطر ليفربول على أحداث المباراة تماماً منذ بدايتها وتمكن من تسجيل الهداف الأول في الدقيقة 33 عن طريق لاعب بيرنلي كريس وود بالخطأ في مرماه، وأضاف ساديو مانيه الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يختتم البرازيلي روبرتو فيرمينو بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وبذلك اعتلى ليفربول الصدارة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني.

أحداث المباراة

الدقيقة 90 - نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد ليحافظ بطل دوري أبطال أوروبا على انطلاقته المتميزة في الدوري المحلي.

الدقيقة 80 - محاولات ليفربول المستمرة تثمر عن إحراز هدف تأكيد الفوز، محمد صلاح يتوغل من الجانب الأيمن ويمر من مدافعي بيرنلي وقبل أن تبعد الكرة عنه لمسها بمهارة فذهبت إلى فيرمينو الذي سددها أرضية زاحفة في المرمى معلناً ثالث أهداف الريدز.

الدقيقة 71 - يورغن كلوب بحث عن تنشيط الجانب الهجومي لفريقه فقام بالدفع بالجناح أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلاً من هيندرسون.

الدقيقة 60 - هندرسون يهدي كرة لفيرمينو داخل منطقة الجزاء إلا أن التكتل الدفاعي حال دون استغلاله لفرصة تسجيل الهدف الثالث.

الدقيقة 50 - الهدوء يسيطر على الفريقين والكرة منحصرة في وسط الملعب إلا أن ليفربول الأفضل بسبب تماسكه وتنظيمه.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مستحق لليفربول بهدفين دون رد.

الدقيقة 36 - ماني يحرز ثاني أهداف ليفربول - ضغط الريدز مستمر على دفاع بيرنلي الذي أخطأ أخيراً ومرر الكرة لفيرمينو فاستغل المهاجم البرازيلي الفرصة ومرر كرة لرائعة لمانيه النفرد بالمرمى فأزدعها الأخير في الشباك معلناً الهدف الثاني للضيوف.

الدقيقة 33 - أليكسندر أرنولد يضع ليفربول في المقدمة، هيندرسون مرر كرة أرضية لظهير ليفربول الذي سددها مباشرة في المرمى اصطدمت بكريس وود لاعب بيرنلي وذهبت إلى الشباك معلنة تقدم الضيوف.

الدقيقة 23 - مجدداً صلاح قريب للتسجيل إلا أن الخروج المناسب لحارس بيرنلي جعل كرة جناح ليفربول تتهادى إلى خارج الملعب.

الدقيقة 21 - صلاح كاد أن يحرز الهدف الأول بعد أن استلم كرة رائعة من هيندرسون وسددها فاصطدمت بالقائم في أخطر فرص اللقاء.

الدقيقة العاشرة - ليفربول الأخطر تماماً في اللقاء وكاد أن يتقدم في أكثر من فرصة إلا أن تألق دفاع أصحاب الأرض وحارسهم بوبي حال دون تسجيل الهدف الأول للـ"ريدز"

الدقيقة الخامسة - الظهور الأول لمحمد صلاح في المباراة، النجم المصري كاد أن يحرز هدف التقدم لليفربول إلا أن نيك بوبي حارس بيرنلي تصدى للكرة في الوقت المناسب.

الدقيقة الثانية - انطلاقة قوية لبيرنلي وأدريان حارس ليفربول يتصدى لأولى فرص المباراة على الإطلاق عن طريق مهاجم أصحاب الأرض كريس وود.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين

ليفربول

⭐️ TEAM NEWS ⭐️



Our side to face @BurnleyOfficial 👊 #BURLIV — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2019

بيرنلي