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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربول يواصل تحقيق الأرقام القياسية اللافتة

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سطر ليفربول العديد من الأرقام القياسية الهامة عقب فوزه العريض على ساوثمبتون في إطار المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

فبعد انتصار السبت ووفقاً لإحصائيات أوبتا فقد سطر ليفربول مجداً جديداً في الموسم الحالي إذ أصبح الـ"ريدز" صاحب أفضل انطلاقة في الدوريات الخمس الكبرى على الإطلاق في موسم واحد، وذلك بعد انتهاء 25 مرحلة. 

كما أن ليفربول سجل في المباراة الخامسة والعشرين على التوالي في أطول سلسلة من إحراز الأهداف على الإطلاق في دوريات المستوى الأول في إنكلترا.

واستطاع ليفربول أيضاً بانتصاره العريض اليوم أن يتجنب الخسارة في 42 مباراة على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز معادلاً بذلك رقم نوتنغهام فورست الذي سطره في موسم 1977/1978.

وأخيراً فبفوزه السبت على ساوثامبتون، تجنب ليفربول الخسارة في آخر 53 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز على أرضه. 
 

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