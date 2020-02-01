ليفربول يواصل تحقيق الأرقام القياسية اللافتة

فبعد انتصار السبت ووفقاً لإحصائيات أوبتا فقد سطر ليفربول مجداً جديداً في الموسم الحالي إذ أصبح الـ"ريدز" صاحب أفضل انطلاقة في الدوريات الخمس الكبرى على الإطلاق في موسم واحد، وذلك بعد انتهاء 25 مرحلة.

كما أن ليفربول سجل في المباراة الخامسة والعشرين على التوالي في أطول سلسلة من إحراز الأهداف على الإطلاق في دوريات المستوى الأول في إنكلترا.

واستطاع ليفربول أيضاً بانتصاره العريض اليوم أن يتجنب الخسارة في 42 مباراة على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز معادلاً بذلك رقم نوتنغهام فورست الذي سطره في موسم 1977/1978.

وأخيراً فبفوزه السبت على ساوثامبتون، تجنب ليفربول الخسارة في آخر 53 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز على أرضه.

